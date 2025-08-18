مهیا بودن شرایط ورزشگاه تختی برای میزبانی خیبر از مس رفسنجان
سرپرست اداره ورزش و جوانان لرستان از مهیا بودن شرایط ورزشگاه تختی برای میزبانی تیم خیبر این استان از مس رفسنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرهاد دیناروند صبح امروز در حاشیه بازدید از آخرین تمهیدات دیدار دو تیم خیبر خرمآباد و مس رفسنجان در ورزشگاه تختی، از آمادگی کامل مجموعه برای برگزاری اولین مسابقه رسمی فوتبال با حضور بانوان در استان خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: با حمایتهای مالی و معنوی و همچنین همکاری نهادهای مختلف، تمامی شرایط برای حضور امن، آبرومند و باکیفیت بانوان در ورزشگاه مهیا شده است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به هماهنگی کامل با سپاه، نیروهای انتظامی، یگان ویژه، بسیج، حراست، هیئت فوتبال، و سایر نهادهای ذیربط گفت: تأکید ما بر رعایت کامل موازین فرهنگی و اسلامی، از جمله حجاب و نظم عمومی در این رویداد است.
دیناروند بیان کرد: همچنین حضور کودکان پسر بالای ۵ سال و اشیای ممنوعه از جمله لیزر، اشیای نوکتیز و پرتابی ممنوع است.وی افزود: این بازی در چارچوب هفته اول لیگ برتر، امروز دوشنبه ساعت ۱۹ و ۳۰ در ورزشگاه تختی خرمآباد برگزار خواهد شد.