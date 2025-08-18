به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرهاد دیناروند صبح امروز در حاشیه بازدید از آخرین تمهیدات دیدار دو تیم خیبر خرم‌آباد و مس رفسنجان در ورزشگاه تختی، از آمادگی کامل مجموعه برای برگزاری اولین مسابقه رسمی فوتبال با حضور بانوان در استان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: با حمایت‌های مالی و معنوی و همچنین همکاری نهادهای مختلف، تمامی شرایط برای حضور امن، آبرومند و باکیفیت بانوان در ورزشگاه مهیا شده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به هماهنگی کامل با سپاه، نیروهای انتظامی، یگان ویژه، بسیج، حراست، هیئت فوتبال، و سایر نهادهای ذی‌ربط گفت: تأکید ما بر رعایت کامل موازین فرهنگی و اسلامی، از جمله حجاب و نظم عمومی در این رویداد است.