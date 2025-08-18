پخش زنده
عملیات بهسازی و آسفالت جاده سهراهی روستای دیلم تا تقاطع شرکت کشت و صنعت امام خمینی در بخش شعیبیه شوشتر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت امام خمینی گفت: این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر، با همکاری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان و با هدف بهبود شرایط تردد، ارتقای ایمنی جاده و افزایش کیفیت زندگی ساکنان منطقه اجرا میشود.
جمال سعودی با اشاره به اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت کشت و صنعت نیشکر امام خمینی تنها به تولید و اشتغال محدود نمیشود، بلکه توسعه زیرساختهای منطقه نیز بخشی از تعهد به مردم است، افزود:یکی از مطالبات مردم بهسازی این محور بوده است که با اجرای آن ساکنان این منطقه از جاده استاندارد و آسفالت بهرهمند میشوند.
محور سهراهی دیلم تا تقاطع شرکت کشت و صنعت امام خمینی یکی از مسیرهای حیاتی شعیبیه است که به دلیل فرسودگی و نبود آسفالت استاندارد، مشکلاتی در حملونقل محصولات کشاورزی، خدماترسانی و ایمنی تردد ایجاد کرده بود و یکی از مطا