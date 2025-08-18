به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، استاد گرجی زاده گفت: درس دفاع مقدس برای این است که جوانان ما بدانند هدف از مطالعه علوم و معارف دفاع مقدس چیست و چه به نسل قبلی در دوران هشت سال دفاع مقدس گذشته است.

استاد درس معارف و دفاع مقدس با اشاره به تشکیل رژیم جعلی اسراییل در منطقه و جنگ افروزی آن گفت: جریان مهاجرت یهودیان پس از سال‌های ۱۹۴۰ و تفکر صهیونیست محصول کشور‌های آمریکا و انگلیس است و بر اساس همین تفکر حمله به کشور‌های منطقه از جمله جنگ دوازده روزه به ایران صورت گرفت و دانشجویان و اساتید باید با روش‌های جدید دفاع از کیان اسلامی آشنا شوند.

وی افزود لازم است بازنگری‌‎ای در درس دفاع مقدس شکل بگیرد چرا که مطالب باید متناسب با زمان و تحولات جدید باشد. وقتی با دانشجو درباره معارف و دفاع مقدس صحبت می‌کنیم باید طوری باشد که در ابتدا او را جذب کند. اینکه صرفا بخواهیم خاطره بگوییم و تنها نامی از سرداران بزرگ ببریم خیلی مناسب نیست بلکه باید دید هدف از این درس چیست و در این بین مسائل روز را هم به دانشجویان انتقال دهیم.

حجت الاسلام محمد صادق زمانی استاد دانشگاه واحد قم گفت گفت: درس دفاع مقدس نباید تنها به مسائل دفاع مقدس هشت ساله پرداخت بلکه باید اتفاقات امروز و فردا را نیز تحلیل و بررسی کرد. در این بین باید قهرمانانی هم نشان داده و معرفی شوند که جا دارد از شهدای هسته‌ای یا شهدای ترور اخیر یاد کنیم.

وی افزود: نیاز است با برخوردی هوشمندانه کاری کنیم که نسل امروز دفاع مقدس را همانگونه که شما درک کردید بفهمد. برخورد اساتید این درس با دانشجویان مهم است که والدانه باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی بیش از ۴۰۰ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده که ۷۳ تن از این شهدا به عنوان مدافع حرم به شهادت رسیدند.

مراسم افتتاحیه سومین دوره توان‌افزایی اساتید درس آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس، صبح امروز (دوشنبه) با حضور موسوی نیا رئیس مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد، سردار سرتیپ دوم پاسدار «علی‌اصغر محسن شیخی» جانشین مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.