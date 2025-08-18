تعطیلی ۳ روزه سالنهای نمایشی
همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) نمایشهای سراسر کشور روی صحنه نمیروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
،همزمان با رحلت پیامبر عظیمالشأن اسلام حضرت محمد(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین امام رضا(ع)، نمایشهای سراسر کشور از اذان مغرب روز پنجشنبه ۳۰ مرداد تا اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریورماه به صحنه نخواهند رفت.
در این ایام، فقط نمایشهای مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالنهای اجرا، روی صحنه میروند.
اجرای دوباره نمایشها، بعداز اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریورماه از سر گرفته خواهد شد.این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.