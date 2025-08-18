به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،همزمان با رحلت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین امام رضا(ع)، نمایش‌های سراسر کشور از اذان مغرب روز پنجشنبه ۳۰ مرداد تا اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریورماه به صحنه نخواهند رفت.

در این ایام، فقط نمایش‌های مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالن‌های اجرا، روی صحنه می‌روند.

اجرای دوباره نمایش‌ها، بعداز اذان مغرب روز یکشنبه ۲ شهریورماه از سر گرفته خواهد شد.این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.