به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل کوهستان سبلان ،اصلی ترین زیستگاه خرس قهوه ای در شمالغرب کشور است.

در سالهای اخیر با اجرای طرح حمایتی از خرس قهوه ای توسط سازمان حفاظت محیط زیست ،جمعیت این حیوان بصورت چشمگیری در این منطقه افزایش یافته است اما متاسفانه ورود کوهنوردان وگردشگران به زیستگاه خرس قهوه ای روند زندگی طبیعی این حیوان را تهدید میکند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر گفت: با هدف کاهش تعارضات با خرس قهوه‌ای، آموزش چهره به چهره توسط محیط بانان مستقر در پاسگاه محیط بانی شابیل برای کوهنوردان و گردشگران در منطقه اثر طبیعی ملی سبلان انجام می‌شود.

یوسف محمدی اظهار کرد: آموزش چهره به چهره کوهنوردان و گردشگران در شابیل و پناهگاه و ارائه توصیه‌های لازم در هنگام صعود به قله سبلان در خصوص عدم نزدیک شدن به خرس و اجتناب از تغذیه دستی به خرس از جمله این اقدامات است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین شهر اضافه کرد: همچنین در این راستا پوستر اینفوگرافیک خرس قهوه‌ای در منطقه شابیل و اکوکمپ دومان که محل تجمع کوهنوردان می‌باشد نصب و اطلاع رسانی لازم انجام شد.

محمدی ادامه داد: در محدوده پناهگاه نیز تابلو‌های اطلاع رسانی بین کوهنوردان و گردشگران با هدف کاهش تعارض گونه خرس قهوه‌ای با انسان طی چند مرحله نصب و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت می‌گیرد.