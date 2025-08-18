پخش زنده
پوسترسومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران زمین در شهرستان فارسان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرماندار شهرستان فارسان گفت: این جشنواره بمنظور کاهش آسیبها و افزایش شور و نشاط اجتماعی از ۱۴ تا ۲۱ شهریور برگزار خواهد شد.
حامد پریزاد افزود: جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران زمین استان چهارمحال و بختیاری شهرستان فارسان، ظرفیت مهمی برای معرفی توانمندیها، دستاوردها، ایجاد نشاط اجتماعی، صرفه اقتصادی و ایجاد تبادل و تعامل فرهنگی اقوام ایرانی است.
شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال و بختیاری در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.