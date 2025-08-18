به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این مراسم استاندار اصفهان و معاونانش، مدیران کل و جمعی از هنرمندان از پیکر این هنرمند برجسته نگارگری و خالق تابلو‌های عاشورا و ضامن آهو استقبال کردند.

مراسم تشییع و تدفین استاد محمود فرشچیان، خالق آثار برجسته‌ای همچون «عصر عاشورا» و «ضامن آهو»، پس از ورود به ایران، عصر امروز ساعت ۱۶ از هنرستان هنر‌های زیبای اصفهان تشییع و در آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده می‌شود.

محمود فرشچیان، ۴ بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان، در خانواده‌ای هنردوست چشم به جهان گشود و تحصیلاتش را در هنرستان هنر‌های زیبای اصفهان در محضر اساتیدی، چون عیسی بهادری از شاگردان کمال‌الملک گذراند.

او به ریزه‌کاری‌های نگارگری و هنر‌های دیگر مثل تذهیب و طراحی قالی آشنا بود و برای ساخت آثار با مضامین شیعی شهرت دارد.

استاد فرشچیان صبح ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ در خارج از کشور درگذشت و قرار است امروز در اصفهان به خاک سپرده شود.