متخصص زنان و زایمان: فشار خون بالا در دوران بارداری، از عوامل تهدیدکننده سلامت مادران بهویژه در بارداریهای چندقلویی، افراد دارای اضافه وزن و مبتلایان به بیماریهای زمینهای است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دکتر رقیه آهنگری، فوق تخصص طب مادر و جنین، در توضیح اختلال فشار خون بالا در بارداری گفت: این عارضه معمولاً پس از هفته بیستم بارداری بروز میکند و نخستین نشانههای آن میتواند افزایش وزن غیرطبیعی و تورم در دستها، پاها و صورت باشد.
وی افزود: در برخی موارد تنها افزایش فشار خون مشاهده میشود که نیازمند بستری کوتاهمدت برای بررسی عملکرد سایر ارگانهای بدن است ولی در صورت همراهی فشار خون بالا با دفع پروتئین در ادرار، مادر باید تا زمان زایمان تحت مراقبت بیمارستانی قرار گیرد.
این متخصص زنان و زایمان با بیان اینکه بسیاری این بیماری را به اشتباه «مسمومیت بارداری» مینامند، تصریح کرد: سابقه خانوادگی فشار خون در بارداری، اضافه وزن بیش از حد، ابتلا به بیماریهای کلیوی، بارداری چندقلویی یا بارداری با روشهای کمکباروری مانند آیویاف (IVF)، از عوامل مستعدکننده بروز فشار خون بالا در دوره بارداری هستند.
به گفته او، این افراد باید فشار خون خود را بهطور مرتب در خانه یا مراکز بهداشتی کنترل کنند.
آهنگری افزود: تنها داروی شناختهشده برای پیشگیری از این عارضه، مصرف روزانه آسپرین با دوز پایین (۸۰ میلیگرم) از هفته دوازدهم بارداری است و علاوه بر این، داشتن تغذیه مناسب، دریافت کافی کلسیم در رژیم غذایی و آموزشهای مستمر به مادران باردار نقش مهمی در کاهش خطر این بیماری دارند.
وی تأکید کرد: به طور معمول، زمانی که فشار خون مادر بالاتر از ۱۱۰ روی ۶۰ میلیمتر جیوه باشد، داروهای ضد فشار خون تجویز میشوند. این درمان موقتی است و درمان قطعی همچنان ختم بارداری خواهد بود.
دکتر آهنگری اضافه کرد: در برخی موارد هم فشار خون بالا در دوران بارداری به صورت زودرس بروز میکند و میتواند سبب اختلال در عملکرد ارگانهایی مانند کبد، کلیه و مغز شود و در چنین شرایطی، به دلیل خطر بالای مرگ مادر، ختم سریع بارداری در اولویت قرار میگیرد.