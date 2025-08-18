در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور مطرح شد؛
تشکیل مرکز ملی توسعه مهارت در اتاق ایران
رئیس اتاق ایران از شکلگیری مرکز ملی توسعه مهارت در اتاق ایران خبر داد و گفت: انتظار میرود اتاقهای استانی ارتباط خوبی با این مرکز برقرار و برنامههای آموزشی در زمینه توسعه مهارتی اجرا کنند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای صمد حسن زاده در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور ، به نشست اعضای هیئت رییسه اتاق ایران، روسای اتاقهای استانی، جمعی از روسای کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان تشکلها با وزیر صمت در ماه اخیر اشاره کرد و گفت: تمرکز گفتوگوهای این نشست حول موضوع بسته حمایتی دولت از کسبوکارها و صنایع و سرعت ابلاغ و اجرای بسته و شفافیت در فرآیندهای اجرای آن بود.
حسنزاده همچنین از وعده وزیر صمت برای پیگیری تمدید اجرای بسته حمایتی خبر داد و افزود: وزیر صمت قول داد که موضوع تمدید اجرای بسته حمایتی را پیگیری کند و اتاق بازرگانی ایران هم نامهای به رییس جمهور محترم برای تمدید اجرای ارسال کرد. امیدواریم اجرای صحیح این بسته حمایتی بتواند قسمتی از مشکلات واحدهای تولیدی را مرتفع کند.
او در زمینه نامه اتاق ایران به روسای اتاقهای استانی به منظور پیگیری از استانداران در زمینه اجرای بسته حمایتی نیز تاکید کرد: با توجه به تفویض اختیار رییسجمهور به استانداران، در نامهای به روسای اتاقها تاکید شد که اجراییسازی بسته حمایتی را با توجه به نیازها و اولویتهای هر منطقه پیگیری کنند.
رییس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش با تاکید بر لزوم بهرهگیری مناسب از اراده دولت برای بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی، به مواضع صریح معاون اول رئیس جمهور در خصوص بخش خصوصی اشاره کرد و بیان داشت: دکتر عارف معاون اول رییسجمهور در مراسم گرامیداشت هفته ملی مهارت، در زمینه مقایسه ظرفیت و انگیزه در بخشهای خصوصی و دولتی، اظهاراتی صریح مطرح کردند و گفتند «سهم بخش خصوصی در پیروزی کشور در جنگ اخیر را نمیتوان با بخشهای اداری مقایسه کرد». این نشان دهنده حساب ویژهای است که دولت دکتر پزشکیان به ظرفیت بخش خصوصی دارد و ما باید از این فرصت به نفع توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
رییس اتاق ایران همچنین از شکلگیری مرکز ملی توسعه مهارت در اتاق ایران خبر داد و گفت: در ماهی که گذشت شاهد اجرای اولین رویداد پس از شکلگیری «مرکز ملی توسعه مهارت» در اتاق ایران بودیم. این مرکز با همت آقای دکتر باقری و در همکاری با سازمان آموزش فنیوحرفهای در اتاق ایران شکل میگیرد. انتظار میرود اتاقهای استانی ارتباط خوبی با این مرکز برقرار و برنامههای آموزشی در زمینه توسعه مهارتی اجرا کنند.
حسنزاده با بیان اینکه «مهارت» مهمترین حلقه زنجیره اشتغال است؛ خاطرنشان کرد: ارتقای بهرهوری و استفاده بهینه از ظرفیتنیروی انسانی را تضمین میکند. همیشه در زمینه تامین نیروی ماهر دچار مضیقه بودهایم که امیدواریم ایجاد مرکز ملی توسعه مهارت در اتاق ایران گامی بلند در راستای حل این مسئله باشد.
او در بخش دیگر سخنانش به حضور اعضای هیئت رییسه اتاق ایران در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قزوین و هیئت نمایندگان اتاق قزوین اشاره کرد و بیان داشت: به همت رئیس فعلی و روسای سابق اتاق قزوین، ساختمان و فضای فیزیکی شایستهای برای اتاق قزوین به بهرهبرداری رسیده است.
رییس اتاق ایران به تهیه گزارشهای علمی در زمینههای پیشنهادهای حمایتی از کسبوکارها در زمان بحران و نارساییهای جنگی، تاثیر توافق و لغو تحریمها بر تولید و صادرات کشاورزی ایران و بررسی موافقتنامه صلح آذربایجان و ارمنستان توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران خبر داد و گفت: این گزارشها که با رویکردی علمی و راهبردی تهیه شدهاند، برای مسئولان نظام نیز ارسال شدند.
حسنزاده به برگزاری نشست سراسری دبیران اتاقهای استانی در اتاق ایران نیز اشاره کرد و گفت: در این نشست بر نقش موثر دبیران اتاقهای بازرگانی در زمینه توسعه خدمتمحوری اتاقها و گسترش برنامههای علمی و اجتماعی اتاقها تاکید شد.
رییس اتاق ایران در آغاز سخنانش با عرض تسلیت مناسبتهای رحلت حضرت محمد (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، یاد زندهیاد محمدرضا بهرامی نایب رئیس فقید اتاق کرمان را گرامی داشت.