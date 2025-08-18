پخش زنده
امروز: -
برنامه «از مامان بگو»، امروز میزبان میزبان خانواده شهید مهدی شیخسلفی است، جوانی متأهل و خانوادهدوست که نهتنها خود زندگی را بر پایه عشق به خانواده بنا نهاده بود، بلکه دیگران را هم به اختصاص دادن وقت به عزیزانشان توصیه میکرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه اعضای خانواده این شهید در فضایی صمیمی و مادرانه از ویژگیهای انسانی و اخلاقی او خواهند گفت، مردی شوخطبع و پر از نشاط که زندگیاش را وقف شادی دیگران کرد. او حتی در دل جنگ ۱۲ روزه نیز بارها پیگیر بود تا دفترهای نقاشی تهیهشده به دست کودکان برسد و در میان آتش و بحران، برایشان لبخند بسازد.
«از مامان بگو»، با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی، به روایتهای کمتر شنیدهشده از مادران شهدا میپردازد، روایتهایی از عشق، ایثار و تربیت نسلی که با ایمان و صبوری، قهرمانانه در میدان مقاومت ایستادند.
این برنامه محصول گروه خانواده شبکه دو سیما به تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی است و هر شب ساعت ۲۲ پخش و روز بعد ساعت ۸ و ۱۴ بازپخش می شود.