بازار جهانی نفت در پی دیدار ترامپ و پوتین و کاهش احتمال اعمال فشار‌های جدید آمریکا بر صادرات نفت روسیه با کاهش نگرانی‌ها نسبت به اختلال عرضه، واکنشی محتاطانه نشان داد و قیمت‌ها ثابت ماند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از سنگاپور، قیمت نفت در معامله‌های روز دوشنبه (۲۷ مرداد) پس از کاهش در ساعت‌های اولیه دادوستدها، تا حد زیادی بدون تغییر ماند، زیرا پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، واشینگتن برای صلح مسکو و کی‌یف اقدامی برای فشار بر کرملین از طریق اختلال در صادرات نفت این کشور اعمال نکرد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۴۲ دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقت گرینویچ با ۶ سنت یا ۰.۰۹ درصد افت به ۶۵ دلار و ۷۹ سنت به ازای هر بشکه رسید.

در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۲ سنت یا ۰.۰۳ درصد افزایش، ۶۸ دلار و ۸۲ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا جمعه هفته گذشته (۲۴ مرداد) با رئیس‌جمهوری روسیه، در آلاسکا دیدار کرد و درباره دستیابی به یک توافق صلح به جای آتش‌بس اولیه، با مسکو همسوتر شد.

ترامپ امروز هم با هدف دستیابی به یک توافق صلح سریع بین مسکو و کی‌یف برای پایان دادن به مرگبارترین جنگ اروپا طی ۸۰ سال گذشته با ولودمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین و سران کشور‌های اروپایی ملاقات می‌کند.

ترامپ روز جمعه اعلام کرد که نیازی به بررسی فوری تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه کشور‌هایی مانند چین به‌دلیل خرید نفت روسیه ندارد، اما ممکن است طی دو یا سه هفته این کار را انجام و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه روسیه را کاهش دهد.

گوراو شارما، تحلیلگر مستقل انرژی با بیان اینکه بازار‌های جهانی نفت خام تا حد زیادی تحت تأثیر نبود نتیجه ملموس از مذاکرات ترامپ و پوتین قرار گرفت، بیان کرد: بازار همچنان در انتظار و نظاره‌گر اوضاع است و بیشتر در یک مسیر کاهشی قرار دارد و منتظر است ببیند با پایان تنش‌های مسکو و کی‌یف، بشکه‌های بیشتری از روسیه می‌تواند وارد بازار جهانی نفت شود.

چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه است و پس از آن هند قرار دارد.

هلیما کرافت، تحلیلگر در مؤسسه آربی‌سی کپیتال (RBC Capital) در یادداشتی نوشت: آنچه در وهله نخست در حال اجرا بود، تعرفه‌های ثانویه بود که واردکنندگان کلیدی انرژی روسیه را هدف قرار می‌داد و ترامپ در واقع اعلام کرده است پیگیری اقدام‌های تدریجی در این زمینه را حداقل برای چین متوقف خواهد کرد.

وی افزود: وضع موجود اکنون تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده است. مسکو از خواسته‌های ارضی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد، در حالی که اوکراین و شماری از سران اروپایی از توافق خاک در برابر صلح امتناع خواهند کرد.

سرمایه‌گذاران همچنین منتظر سرنخ‌هایی از گفته‌های جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا در نشست این هفته جکسون هول (Jackson Hole) (یک گردهمایی سالانه است که بانک مرکزی شهر کانزاس آن را برگزار می‌کند و به دلیل اهمیت آن، از جانب بازار پیگیری می‌شود) درباره مسیر کاهش نرخ بهره هستند که می‌تواند بازار سهام را به رکورد‌های بیشتری برساند.