شبکه دامپزشکی شهرستان سربیشه هشدار داد: افزایش دمای هوا، سلامت دام، طیور و آبزیان را به شدت تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سربیشه گفت: رعایت نکات بهداشتی و مدیریتی در روز‌های گرم سال می‌تواند از گرمازدگی و تلفات ناشی از آن جلوگیری کند.

راه انجام افزود: مهم‌ترین مسئله، تهویه و خنک‌سازی محیط پرورش است.

به گفته وی برای خنک سازی آغل به ویژه در گاوداری‌ها می‌توان از پنکه‌های سقفی، مه‌پاش و جریان دهی هوا با استفاده از پنجره‌های هوا در سمت شمال و جنوب آغل برای ورود هوای خنک و خروج دمای گرم و گاز‌های سمی از سالن استفاده کرد.

وی افزود: دام‌ها در هوای گرم به آب خنک و تمیز نیاز دارند و مصرف آب آنها در این شرایط افزایش می‌یابد بنابراین در دسترس بودن آبشخور با آب خنک تأثیر بسزایی دارد.

راه انجام عنوان کرد: تراکم دام‌ها در آغل‌های بدون تهویه، افزایش گاز‌های مضر ناشی از فضولات و رطوبت بالا، شرایط را برای شیوع بیماری‌ها مساعد می‌کند و بیماری‌های ثانویه عفونی و تنفسی را افزایش می‌دهد و باید تراکم دام را متناسب با فضای آغل در نظر گرفت.