به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این نمایشگاه ۸۰ اثر از هنرمندان عکاس کاشانی با موضوع محرّم، آیین‌های عزاداری و عرض ارادت به ساحت امام حسین (ع) در تالار شهر کاشان به تماشا گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا ۲۹ مهر در نگارخانه تالار شهر واقع در فرهنگسرای مهر کاشان دایر است.