به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: امسال در زمینه سرقت، مردم در خود مراقبتی عملکرد خوبی داشته‌اند که این امر باعث شده است ۱۴ درصد کاهش وقوع سرقت داشته‌ایم و باید تلاش کنیم این وضعیت تا آخر سال حفظ شود.

او افزود: در کشف سرقت، که از مطالبات مردم است و ۱۴ درصد افزایش داشته و تا هدف‌گذاری ۶ درصد فاصله داریم.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه در حوزه جرایم سایبری با افزایش آگاهی مردم، نیز با کاهش ۲ درصدی مواجه بودیم تأکید کرد: امسال ۳۰ فقره قتل در چند ماه ابتدایی امسال استان اتفاق افتاده است و در حوزه شرارت‌ها ۱۷ درصد کاهش داشته‌ایم، و با فاصله زمانی بسیار کم، توانستیم افراد را شرور و سارقان خشن را شناسایی و دستگیر کردیم.

سردار نجفی گفت: هر اراذل و اوباشی که امنیت مردم را به خطر انداخته، با اقتدار از سوی پلیس با او برخورد شده است و هیمنه پوشالی این افراد در بین مردم فرو ریخته است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه ما اجازه نمی‌دهیم امنیت مردم توسط این افراد به خطر بیفتد تأکید کرد: در حوزه مواد مخدر ۴ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم، و هر جایی توزیع کننده، خرده فروش، و معتادینی که امنیت مردم را به خطر بیندازند.

حسین نجفی تصریح کرد: در زمینه کشف کالای قاچاق ۱۷۴ هزار ریال افزایش داشته‌ایم و در حوزه تصادفات و جانباختگان، ۹ درصد کاهش داشتیم.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در استان همدان، حضور اتباع بیگانه ممنوع است و تا این لحظه بیش از ۱۵۰۰ نفر دستگیر شده‌اند.

نجفی تأکید کرد: سارقانی که بیش از ۴ مرتبه محکومیت دارند، بعد از آزادی با پابند الکترونیکی کنترل می‌شوند.

او گفت: پلیس راهور، در محل‌های پر رفت و آمد و به خصوص تفرج گاه ها، همکاران ما حضور دارند.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: جنگی که دشمن تدارک دید، با هدف براندازی بود، با کمک عناصر خود فروخته و سلطنت طلب، با حمایت و اتحاد بیش از پیش مردم مواجه شد و خداوند به این ملت و نظام عنایت ویژه‌ای دارد.

سردار حسین نجفی افزود: حضور مردم در تشییع شهدا بسیار پرشور بود و این همراهی مردم با در دنیا کم نظیر است و برنده جنگ اخیر مردم بودند و دشمن در محاسباتش حضور و پشتیبانی مردم ایران از نظام را در نظر نگرفته بود.

او با بیان اینکه رسانه‌ها و پلیس در کنار هم می‌توانند بهترین نقش را برای آگاهی بخشی به مردم ایفا کنند، گفت: مشکلات بسیاری در جامعه وجود دارد، اما این مشکلات در حدی نیست که رفع نشود و مانند گذشته می‌توانیم از آن عبور کنیم.

فرمانده انتظامی استان همدان تأکید کرد: دغدغه ما به عنوان پلیس، این است که دغدغه مردم را برطرف کنیم، و مطالباتی که از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود به حق است و ما با همه توان در جهت پاسخگویی به این مطالبات قدم بخواهیم داشتیم.

نجفی گفت: با توجه به فضای مجازی و وجود رسانه‌های معاند برای برهم زدن امنیت روانی مردم، رسانه‌ها با اطلاع رسانی به موقع و آگاهی بخشی میتوانند اثر گذار باشند.