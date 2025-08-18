وی با بیان اینکه امسال ۶۸ دستگاه ویلچر برقی با ارزش ۸۵ میلیارد ریال به مددجویان ضایعه نخاعی و معلولان شدید اهدا شد اظهار کرد: امسال در مقایسه با سال گذشته، اقدامات خوبی در این حوزه با حمایت های سپاه پاسداران انجام شده است.

معاون مشارکت های نردمی و توسعه طرفیت های تجتماعی و فرهنگی بهزیستی لرستان با اشاره به برگزاری سه پویش ولیمه مهربانی، ایران همدل و عید تا عید در سطح استان عنوان کرد: بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال با راه اندازی این سه پویش به مددجویان استان اهدا شد که از این میزان ۱۴۰ میلیارد ریال در پویش ولیمه مهربانی توسط حجاج به مددجویان کمک شد.

اصفهانی گفت: در پویش ایران همدل نیز ۱۹۵ داوطلب در خدمات مختلف ثبت نام کردند تا در مواقع بحرانی، برای خدمت داوطلبانه به مددجویان بهزیستی استان حضور یابند.

معاون مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهزیستی لرستان افزود: همچنین امسال ۵۵ مجوز برای مراکز و موسسات تحت نظارت شامل موافقت اصولی، پروانه فعالیت، پروانه تاسیس و مسئول فنی مدیر داخلی صادر و تمدید شده است.

اصفهانی خاطرنشان کرد: این موسسات خیریه با توجه به فراخوان های سازمان بهزیستی اقدام به دریافت مجوز می کنند تا در محلات مختلف استان نسبت به ارائه خدمت به مددجویان فعالیت نمایند.

به گفته وی هم اکنون ۱۰۶ مرکز مثبت زندگی و همچنین مرکز جسمی حرکتی زنان، مرکز ذهنی زنان و مردان و مرکز اعصاب و روان با همکاری و نظارت سازمان بهزیستی در لرستان فعال است.