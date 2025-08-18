به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، ماموران پلیس مبارزه با مواد‌مخدر فرماندهی انتظامی استان البرز پس از رصد واشراف اطلاعاتی موفق شدند هزار و۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه را که در ۴۸ کیسه ۲۵ کیلویی در داخل یک دستگاه خودروی نیسان جا ساز شده بود را کشف کنند.

به گفته سردار حمید هداوند فرماندهی انتظامی استان البرز ارزش این محموله مواد مخدر کشف شده ۹۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

این محموله مواد مخدر از نوع شیشه به مقصد یکی از کشور‌های همسایه بارگیری شده بود که ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان البرز در محور کرج قزوین متوقف کردند ویک نفر متهم دستگیر شد وتلاش برای دستگیری دیگر متهمان ادامه دارد.