به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: سال گذشته، نزدیک به هفت هزار جوینده کار در این استان در سامانه جستجوی شغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کردند که از این تعداد، بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر معرفی و مشغول به کار شدند.

جعفری با اعلام این خبر افزود: در پنج ماهه اول امسال نیز بیش از چهار هزار نفر کارجو در سامانه جستجوی شغل ثبت نام کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۳)، افزایش بیش از ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر نقش موثر سامانه جستجوی شغل در تسهیل فرآیند کاریابی، گفت: این سامانه به عنوان یک بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز، ارتباط بین جویندگان کار و کارفرمایان را بهبود بخشیده و خدمات کاریابی را کارآمدتر کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین به آمار مربوط به فرصت‌های شغلی ثبت شده در سامانه اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون هزار و ۵۸۴ فرصت شغلی در سامانه جستجوی شغل استان زنجان ثبت شده است و از میان چهار هزار و ۶۰ کارجوی ثبت نام شده، ۷۱۸ نفر مشغول به کار شده‌اند.

سامانه جستجوی شغل، یک بستر جامع و متمرکز است که به منظور تسهیل فرآیند کاریابی و ایجاد ارتباط موثر بین کارجویان و کارفرمایان طراحی شده است. این سامانه با جمع آوری اطلاعات مربوط به فرصت‌های شغلی موجود در بازار کار و همچنین ثبت اطلاعات کارجویان، به عنوان یک بانک اطلاعاتی قوی عمل و به کارفرمایان کمک می‌کند تا به سرعت نیروی کار مورد نیاز خود را پیدا کنند و کارجویان نیز می‌توانند به آسانی از فرصت‌های شغلی موجود مطلع شوند و برای آنها درخواست دهند.