

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجموع افراد در صندوق بیمه سلامت همگانی در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون نفر هستند که از این تعداد ۵ دهک اول بر اساس مصوبه دولت به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارد. بیمه پایه سلامت شامل همه خدمات بیمارستانی (بستری وسرپایی) در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی- درمانی دولتی و آموزشی، بخشی از بیمارستان‌های خصوصی که طرف قرارداد دولت هستند، همه موسسات سرپایی شامل پزشک، داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و سایر خدمات پاراکلینیک که در کشور طرف قراراداد سازمان بیمه سلامت است. اما شهروند خبرنگار ما از شهرستان اهر از افزایش قیمت تمدید بیمه سلامت همگانی برای قشر کم درآمد خبر داد و خواستار رسیدگی شد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام و خسته نباشید بنده در مورد گرانی بیش از حد تمدید بیمه سلامت همگانی گلایه‌مندم. قیمت‌ها برای بیمه سلامت همگانی فقط در بیمارستان‌ها و اکثر داروخانه خوبه، اما در کلینیک‌های شخصی و داروخانه‌های شخصی کاربرد ندارد. علاوه بر اینکه قیمت تمدید‌ها هم گران شده هزینه ثبت نام هر نفری ۵۰۰ تومان ویک خانواده ۵ نفری می‌شود ۲۵۰۰ تومان + هزینه پست بانک. لطفاً این موضوع را هر چه سریعتر پیگیری کنید تا کمتر به مردم فشار بیاد.

مرادی شهرستان محروم اهر استان آذربایجان شرقی





