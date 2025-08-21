شهروند خبرنگار ما فیلمی از شاهکار زیبای طبیعت در آبشار لاتون شهر آستارا را با ما به اشتراک گذاشت.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آبشار لاتون یکی از مرتفع‌ترین آبشار‌های ایران و بلندترین آبشار استان گیلان است. این آبشار در ۱۵ کیلومتری جنوب آستارا و ۶ کیلومتری روستای کوته کومه قرار دارد. مسیر دسترسی به آبشار از میان جنگل‌های بکر و زیبا می‌گذرد و تجربه‌ای فراموش‌نشدنی برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی فراهم می‌کند.

آبشار لاتون و محیط اطراف آن بی شک از زیباترین آبشار‌های ایران در یک طبیعت جنگلی کوهستانی منحصر بفرد است. آبشاری بسیار مرتفع که در دل جنگل‌های کوهستانی به پایین می‌ریزد تا با عبور از مسیری با تخته سنگ‌های زیبا، باز از ارتفاعی دیگر به پایین بریزد و مسیر خود را در دل جنگل‌های منطقه لوندویل گیلان ادامه دهد.



شهروند خبرنگار ما فیلمی از این طبیعت زیبا را با ما به اشتراک گذاشته که در ادامه مشاهده می‌کنید.