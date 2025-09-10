به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد رضا باقری گفت : این طرح به طول ۵ کیلومتر و هزینه ای حدود ۳۰ میلیارد تومان شامل خط انتقال با ایستگاه پمپاژ و سیستم تصفیه خانه و شبکه توزیع است.

به گفته وی ، حدود ۲۰ لیتر بر ثانیه آب چاه برای فضای سبز شهرک صنعتی استفاده میشد که با اجرای این طرح آب پساب شهری برای فضای سبز استفاده خواهد شد و آب چاه برای استفاده در صنعت اختصاص می یابد.