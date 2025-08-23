پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت سیمان شاهرود از افزایش ۱۰ درصدی تولیدات شرکت در سه ماهه اول امسال خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، غلامرضا جعفری در نشست با خبرنگاران گفت: ماهانه ۱۶۵ هزار تن کلینکر و انواع سیمان تولید میشود.
وی افزود: ۳۰ تا ۴۰ درصد از تولیدات این شرکت صادر شده است.
به گفته جعفری ، در ماههای تیر و مرداد به دلیل ناترازی انرژی و محدودیتهای مصرف برق تولید این شرکت کاهش یافته است.
جعفری گفت: ۷۵۰ نفر در این شرکت به صورت مستقیم و دو هزار نفر به صورت غیر مستقیم مشغول کارند.