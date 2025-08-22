پخش زنده
احساس درد در نقاط مختلف چشم علت مختلفی دارد و با آشنایی با علت درد چشم در هر قسمت آن میتوانید به سادگی برای درمان آن اقدام کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، چشم درد ممکن است ناراحتی زیادی را روی چشم، پشت چشم و یا در اطراف چشم ایجاد کند. این درد در چشم راست و چشم چپ اتفاق میافتد و ممکن است گاها هر دو چشم را به طور همزمان درگیر کند. هیچ شواهدی مبنی بر این وجود ندارد که چشم راست بیشتر از چشم چپ درگیر این مشکلات شود و یا برعکس. در بعضی از موارد مشکلاتی مثل آسیب دیدگی چشم، علت مشهود این درد است، اما گاهی اوقات نمیتوان به راحتی فهمید که علت این درد چیست.
شدت درد چشم همیشه هم نشان دهنده میزان جدی بودن بیماری زمینهای یا ناراحتی آن نیست. به عبارت دیگر ممکن است مشکلاتی در چشم فرد وجود داشته باشد که عامل ایجاد این درد هستند. مشکلاتی مثل زخم قرنیه درد شدیدی را ایجاد میکند، اما وضعیتهای جدی مثل آب مروارید، تباهی لکه زرد و همچنین گلوکوما، جداشدگی شبکیه یا بیماری چشم دیابتی هم هستند که در بعضی موارد هیچ دردی هم ایجاد نمیکند. چشم درد، احساسات و علائم مختلفی را در فرد ایجاد میکند که چشم پزشک میتواند با استفاده از آن علائم مشکلات را تشخیص داده و دارو تجویز کند.
علت درد چشم
علائم چشم درد شامل موارد زیر است:
یک نوع احساس که انگار چیزی داخل چشم است
سوزش چشم
درد شدید
چشم درد به طور مکرر همراه با تاری دید، قرمزی و حساسیت به نور
درد و سوزش در بدنه خارجی قرنیه
اصلا جای تعجب نیست بدنه خارجی قرنیه میتواند حس سوزش را داخل چشم ایجاد کند. ممکن است به دلیل وارد شدن چیزهای ریزی مثل شن و حتی سنگهای ریز، گرد و غبار وارد شده در چشم، این حساسیت را ایجاد کند. این ناراحتی در قرنیه ممکن است از خفیف تا شدید باشد و هنگام پلک زدن درد زیادی را ایجاد خواهد کرد.
تاری دید و حساسیت به نور هم جزء مشکلات رایج آن است. اکثر این افراد معمولاً باید توسط چشم پزشک تحت مراقبت باشند، زیرا فلزی که داخل قرنیه آنها گیر میکند، عفونت جدی را در چشم این افراد ایجاد خواهد کرد. معمولاً چشم پزشک در مطب به راحتی این وضعیت را بهبود میبخشد. قطرههای آنتی باکتریال چشمها میتواند برای جلوگیری از عفونت و بهبود قرنیه موثر واقع شود.
علت درد در پشت چشم
علل رایج درد در پشت چشم میتواند سردردهای میگرنی و عفونتهای سینوسی باشد. سردردهای میگرنی دردی را در پشت چشم، آن هم فقط در یکی از چشمها ایجاد میکنند و ممکن است همان قسمت سر شما نیز درد بگیرد. درد در پشت چشم به دلیل عفونت سینوسی، معمولا شدت کم تری از درد میگرنی دارد و هر دو چشم را درگیر میکند. معمولاً این دردها اورژانسی نیستند، اما اگر شدید شدند، حتما باید به پزشک مراجعه کنید.
علت درد در اطراف چشم
یکی از رایجترین علتهای درد اطراف چشم، گل مژه روی پلک است. گل مژه نیاز به مراجعه اورژانسی به پزشک ندارد، اما به راحتی از طریق قرار دادن کمپرس گرم روی پلک به اندازه چند بار در روز درمان خواهد شد.
بلفاریت هم یکی دیگر از علتهای رایج ورم پلک و ناراحتی در اطراف چشم است. سندروم بینایی کامپیوتری هم یکی دیگر از علتهای درد در اطراف چشم است که نیاز به مراقبت مراجعه اورژانسی ندارد، اما به راحتی میتوانید با در پیش گرفتن مراحلی آنها را بهبود ببخشید.
وضعیت دیگر چشم درد که رواج کمتری دارد، اما جدیتر است، وضعیتی است که به آن نوریت اپتیک میگویند که باعث کاهش بینایی دائمی میشود. علائم آن معمولاً روی کاهش بینایی در تشخیص رنگها و درد اطراف چشم که بر اثر حرکت چشم تشدید میشود، تمرکز دارد. چنین وضعیتی نیاز به مراجعه اورژانسی به چشم پزشک و نورولوژیست دارد.ام اس و دیگر وضعیتهای نورولوژی برای افراد زیر ۴۰ سال رایجترین علتهای نوریت اپتیک است.
علت درد و خارش گوشه چشم
در بعضی موارد ممکن است خارش در گوشههای داخل چشم در نزدیکی مجرای اشکی یا در گوشههای خارجی چشم وجود داشته باشد. علت درد و خارش گوشه چشم عبارتند از:
خشکی چشمها که با افزایش سن شایعتر شده، زیرا غدد کناری چشم اشک کمتری تولید میکنند.
آلرژی که باعث یک واکنش التهابی در بدن میشود و نه تنها در گوشه چشم بلکه بر پلکها نیز تاثیر میگذارد.
چشم صورتی که بر اثر آن، چشم منجر به عفونت آلرژیک میگردد و همراه با خارش اطراف مجاری اشک میباشد.
گاهی اوقات خارش، ناشی از گرد و غبار یا ماسه یا افتادن مژه در چشمان شما میباشد که مجرای اشک را مسدود کرده و باعث خارش چشم میشود.
لنزهای طبی، اگر که طریقه نگهداری آنها را به درستی انجام ندهید باعث خشکی و خارش چشم میشوند.
درد مربوط به زخم قرنیه
زخم یا خراش قرنیه معمولاً وضعیت جدی نیست، اما ناراحتی و حساسیت به نور و آبریزش چشم را برای فرد ایجاد میکند. بسیاری از این خراشهای قرنیه بعد از ۲۴ ساعت بهبود پیدا میکند، اما خراشهای عمیقتر ممکن است عاملی برای ایجاد عفونت باشند و یا زخمهای شدیدتر را ایجاد کند. از آن جا که نمیتوان گفت که آیا درد مربوط به یک خراش خفیف است یا خیر، در نتیجه زخم عمیق در این قسمت توسط پزشک مورد بررسی قرار میگیرد تا هرگونه ناراحتی را به سرعت تشخیص داده و وضعیتهای مختلف و بیماری زمینهای را متوجه شود.
درد قرنیه به دلیل خشکی چشم
یکی دیگر از علتهای رایج ناراحتی چشم، خشکی چشم است. خشکی چشم معمولاً به تدریج و به آرامی شروع میشود و درد را در قرنیه ایجاد میکند. گاهی اوقات خشکی چشم عاملی برای خراشیدگی قرنیه هم هست، زیرا چشم به اندازه کافی اشک تولید نمیکند تا رطوبت و لغزندگی را در این ناحیه حفظ کند. اگر از قطرههای چشم برای نرم کنندگی استفاده میکنید، احتمالا وضعیتتان بهبود پیدا میکند. در اکثر موارد خشکی چشم نیاز به درمان خاصی ندارد، اما پزشک میتواند از شما آزمایش بگیرد و شدت خشکی را تشخیص دهد و یک درمان موثر برای تان تجویز کند.
دلایل دیگر چشم درد
برخی علل چشم درد که رواج کمتری دارند، شامل موارد زیر هستند:
چشم صورتی
عفونت چشم
آماس عنبیه
ناراحتی لنز چشم
علت خیلی جدی چشم درد، وضعیتی به نام عفونت داخل چشم یا اندوفتلامیت است که یک نوع التهاب در داخل چشم میباشد. معمولاً به دلیل عفونت باکتریایی بر اثر آسیب دیدگی به چشم ایجاد میگردد و ممکن است بعد از جراحی آب مروارید یا هر گونه جراحی چشم ایجاد شود. این وضعیت علاوه بر قرمزی و ورم پلک و کاهش بینایی، درد شدیدی ایجاد میکند. اگر بعد از جراحی آب مروارید یا دیگر جراحیهای چشم، این وضعیت را داشتید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
درمان صحیح چشم درد بعد از آسیب دیدگی چیست؟
درمان صحیح این است که توسط پزشک معاینه شوید. فقط متخصص میتواند علت اصلی آن را بفهمد و درمان صحیح را برای جلوگیری از آسیب دیدگی بیشتر برای شما تجویز کند. دردی که بعد از مواجه شدن یا پریدن فلز یا چوب یا حتی فعالیتهایی که باعث آسیب دیدگی به قرنیه میشود، ایجاد میگردد؛ مخصوصاً زمانهایی که عینک ایمنی نداشتهاید.
درد به دلیل آسیب دیدگی چشم.
درد شدید همراه با تاری دید و حساسیت به نور.
جراحی که اخیرا انجام شده باشد؛ مثل جراحی لیزیک یا آب مروارید.
قرمزی و ترشح چشم.
درد ناگهانی و شدید چشم و سابقه گلوکوما که نشان دهنده یک حمله حاد در چشم است و بینایی را بعد از آن به شدت کاهش میدهد.