رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجانرود، از رفع خاموشی بیش از ۱۷ کیلومتر سیستم روشنایی در محور‌های این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ میثم زارعی گفت: این اقدام مهم با هدف ارتقاء ایمنی، افزایش دید رانندگان و کاهش قابل ملاحظه سوانح رانندگی شبانه، به جد پیگیری شده و نتایج مثبتی را در پی داشته است.

وی افزود: رفع خاموشی سیستم روشنایی، برج‌های نوری و چراغ‌های چشمک‌زن در مقاطع خطرناک و نقاط حادثه‌خیز، از اولویت‌های اصلی این اداره است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجانرود ادامه دارد: با بررسی، نظارت و رسیدگی مستمر به این سیستم‌ها و تجهیزات جاده‌ای، تلاش کرده‌ایم تا امنیت تردد برای کاربران جاده‌ای و ساکنان محلی را بهبود بخشیم.

زارعی در ادامه عنوان کرد: بیش از ۴۰میلیارد ریال برای رفع خاموشی سیستم روشنایی برج‌های نوری و چراغ‌های چشمک‌زن و همچنین نصب سیستم روشنایی جدید هزینه شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجانرود با اشاره به تمرکز این اقدامات بر محور‌های شریانی، اصلی و فرعی، خاطرنشان کرد: نتیجه این تلاش‌ها، کاهش چشمگیر درصد خاموشی‌ها و به تبع آن، کاهش محسوس سوانح رانندگی شبانه و افزایش دید رانندگان بوده است.

وی به طور خاص به نصب سیستم روشنایی در تقاطع رجئین اشاره کرد و گفت: این اقدام با اعتباری بالغ بر۵ میلیارد ریال انجام و از چراغ‌های جدید LED استفاده شد و نقش مهمی در افزایش ایمنی این نقطه حادثه‌خیز داشته است.

زارعی در ادامه به چالش‌های موجود در نگهداری این تأسیسات اشاره کرد و گفت: متأسفانه سرقت و خرابکاری، به ویژه قطع و سرقت کابل‌های برقی، یکی از مشکلات جدی است که روند خدمت‌رسانی را با اختلال مواجه می‌سازد.

وی در پایان از مردم ، دهیاران و شورا‌های روستا‌ها درخواست کرد که در حفاظت از این تأسیسات ملی که برای آسایش و امنیت خودشان نصب شده‌اند، با این اداره همکاری لازم را داشته باشند.