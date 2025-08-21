

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از صبح سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، با صدور دستورالعمل جدید راه‌آهن کشور، توقف برخی قطار‌های عبوری در ایستگاه راه‌آهن نیشابور به‌طور کامل لغو شده است. بر اساس این تصمیم، قطار‌ها بدون توقف مستقیم به مشهد ادامه مسیر می‌دهند و مسافرانی که قصد سفر به یا از نیشابور را داشتند، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی درخواست پیگیری این موضوع را از مسئولان دارد.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام، قطار نیشابور با کیفیتی نه چندان مناسب هفته‌ای دو سه بار در نظر گرفته شده بود که همیشه قطار مشهد به تهران میگرفتیم و در نیشابور توقف داشت. حالا مسئولین عزیز تصمیم گرفتند این توقف در نیشابور را حذف کنند و ما مجبوریم مسیر ۲ ساعت با چمدان بریم راه اهن سوار قطار بشویم که این دردرسر ساز شده است. علاوه بر آن اگر توریستی هم قرار بود به این شهر سفر کند منصرف می‌شود. لطفا پیگیر دوباره این توقف شوید.



