شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی درخواست راه اندازی زیرساخت فنی رادیو جاده جهت اطلاع رسانی جادههای مواصلاتی کشور به مسافران و رانندگان دارد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اطلاعرسانی به رانندگان در جادهها از اهمیت بالایی برخوردار است و شامل موارد مختلفی مانند ارائه اطلاعات در مورد وضعیت جاده، ترافیک، آب و هوا و مسیرهای پیشنهادی میشود. این اطلاعات به رانندگان کمک میکند تا با آگاهی بیشتری رانندگی کنند و ایمنی خود و دیگران را حفظ کنند. شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی درخواست پیگیری این موضوع را از مسئولان دارد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام و احترام خدمت مدیریت و کارکنان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
به جهت کاهش خطرات جادهای و حمل و نقل خواهشا صداوسیما با همکاری وزارت راه و ترابری و پلیس راه اقدام به راه اندازی رادیو جاده در مسیرهای پرخطر نظیر جاده کرج چالوس نماید و در این جادهها با نصب دکل رادیویی در مناطق مرتفع تحت پوشش تمام عیار شبکههای رادیویی خود قرار دهد و نسبت به پخش اخبار جادههای مربوطه و آب و هوا و عوارض جادهای و اخبار پلیس و ... از طریق امواج رادیویی مسافران و رانندگان را از وضعیت راههای مربوطه مطلع نماید.
امیدوارم هر چه زودتر این اقدام توسط شما انجام شود.
با سپاس فراوان
مهدی عالیانی