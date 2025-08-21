پخش زنده
سومین مرحله اردوی آمادگی تیم بدمینتون دختران ایران برای حضور در مسابقات آسیای میانه در سمنان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مربی تیم ملی بدمینتون جوانان گفت: این اردو با هدایت و مربیگری ثریا آقایی، ملیپوش و قهرمان سابق تیم ملی برای آماده سازی آیسان زارعی، مهدیه هوشمند و مبینا سالاری از استان آذربایجان شرقی، سپیده صادقی از استان مرکزی و مبینا ندایی از تهران برگزار می شود .
وی افزود : مسابقات آسیای میانه از ۲۵ شهریورماه به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد
همچنین در این اردو ۷ نفر از بازیکنان استان سمنان هم برای آمادگی و شرکت در مسابقات بدمینتون جام خزرحضور دارند..