به منظور جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی در استان سمنان در ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی این استان طرح‌های آبخیزداری اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، راستین معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: اجرای این طرح ها در کنترل فرسایش و رسوب و تغذیه چشمه‌ها موثر است

وی مساحت استان سمنان را ۹.۵ میلیون هکتار بیان کرد و افزود : وسعت حوزه‌های آبخیز این استان حدود ۵ و نیم میلیون هکتار است که از این میزان در ۱.۵میلیون هکتار در طرح‌های آبخیزداری اجرا می شود.