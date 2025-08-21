به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محسن احمدی شهردار شاهرود گفت: ۱۶ دستگاه اتوبوس جدید و بازسازی ۴ دستگاه اتوبوس فرسوده و ماشین‌آلات سنگین شامل بیل چرخ لاستیکی هفت تن، بیل زنجیری ۳۶ تن، بیل چرخ لاستیکی ۲۱۰ تن، لودر کوچک ال سی و گریدر از جمله این ماشین آلات و تجهیزات است.

به گفته احمدی، ۵ دستگاه خودرو هیوندای مکانیزه جمع‌آوری پسماند و یک دستگاه بیل مکانیکی برای دفن بهداشتی پسماند‌های شهری و ۸ دستگاه خودروی سنگین و سبک آتش نشانی شاهرود از دیگر ماشین آلات خریداری شده توسط شهرداری شاهرود است.