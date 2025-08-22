مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: طرح آبرسانی به روستای اردهین از توابع شهرستان خدابنده با مشارکت اهالی این روستا اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛علی محمد نادرخانی گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در طول یک ماه اجرا و با بهره برداری ازآن آب شرب پایدار برای اهالی روستای اردهین تامین شد.

وی افزود: این طرح شامل احداث دو کیلومتر خط انتقال و پنج کیلومتر شبکه توزیع آب است و افزایش دیماند به همراه تجهیز چاه روستا نیز از دیگر بخش‌های پروژه آبرسانی به روستای اردهین است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تا کنون اجرای عملیات حفر ۳۵ حلقه چاه، اصلاح و بازسازی ۲۵۰ کیلومتر شبکه توزیع و استانداردسازی ۵۰۰۰ فقره انشعاب در شهرستان خدابنده با مشارکت اهالی اجرا شده است.

به گفته نادرخانی اجرای طرح‌های آبرسانی با مشارکت مردم یکی از جلوه‌های حضور مردمی است و شرکت آب و فاضلاب دست فعالان در این زمینه را به گرمی می‌فشارد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان بیان کرد: خیّرین آبرسان، طرح‌های مشارکتی و اجرای طرح‌های جهاد آبرسانی زمینه‌های مختلف حضور مردم و ارگان‌ها برای اجرای طرح‌های آبرسانی در استان زنجان است.