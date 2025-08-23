به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جواد اصلانی گفت: مأموران این اداره هنگام گشت‌زنی در حاشیه رودخانه زرینه‌رود موفق به دستگیری ۳ نفر در حال صید شدند و از آنها لاشه تعدادی سیاه‌ماهی، لانسر و همچنین دو رشته تور سالیک کشف شد.

وی افزود: مأموران یگان در محل صورتجلسه تنظیم کرده و پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

اصلانی تأکید کرد: گشت‌های نظارتی و پایش شبانه‌روزی زیستگاه‌ها توسط مأموران این اداره ادامه دارد و با متخلفان به صورت قانونی و قاطع برخورد خواهد شد.