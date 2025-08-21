به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان از افتتاح ۱۱۰ طرح برقرسانی در هفته دولت سال جاری با اعتبار دو هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال در سطح استان خبر داد.

پروانه برهانی ، ضمن اشاره به ورود سه نیروگاه سه مگاواتی دولتی به مدار تولید برق در این هفته برای کاهش ناترازی‌ها، اظهار داشت: این اقدامات ضمن تقویت زیرساخت‌های انرژی استان، به کاهش بخشی از مشکلات ناترازی برق در سطح کشور کمک خواهد کرد.

وی همچنین از آسیب‌دیدگی سه خط برق استان در “جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی” و ایثار نیروهای برق برای جلوگیری از بروز اختلال در تامین برق خبر داد و بر لزوم مدیریت مصرف انرژی در شهریورماه به دلیل ناترازی ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاواتی برق در کشور، تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان گفت: ۹ هزار و ۷۰۰ مشترک جدید در طرح های نهضت ملی مسکن در استان برق دار می شوند که البته احداث ۲۸ هزار واحد مسکونی در استان آغاز شده است و ایجاد زیرساخت های لازم برای برق رسانی به این پروژه ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه امسال یک هزار میلیارد ریال برای تامین و توسعه برق مناطق روستایی هدفگذاری شده است،‌گفت: توسعه هوشمندسازی لوازم اندازه گیری از دیگر برنامه‌های مهم این شرکت است که تا پایان سال افزایش می‌یابد و کنتورهای خانگی و تجاری به کنتور هوشمند مجهز می‌شود.