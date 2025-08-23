جلد سوم از نخستین دانشنامه نقش زنان آذربایجان غربی دردفاع مقدس، منتشر و روانه بازار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مسئول نشر آثار مشارکت زنان آذربایجان‌غربی در دوران دفاع مقدس گفت: «نقش زنان به روایت آمار» سومین جلد از دانشنامه نقش زنان استان در دفاع مقدس است که چاپ و منتشر شده و علاقمندان می‌توانند آن را خریداری کرده و مطالعه کنند.

لیلا سپهری خاطرنشان کرد: پیش از این نیز ۲ جلد نخستین دانشنامه نقش زنان آذربایجان‌غربی در دفاع مقدس، با عنوان «پشتیبانان» و «نقش زنان اهل قلم دردفاع مقدس آذربایجان غربی» چاپ و منتشر شده بود.

مسئول نشرآثار مشارکت زنان آذربایجان غربی دردوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: این دانشنامه در پنج فصل و هر فصل شامل پنج جلد کتاب است که شامل پشتیبانان، زنان شهیده، همسران و مادران شهدا و جانبازان، نقش زنان به روایت آمار و نقش زنان اهل قلم در دفاع مقدس است.

وی یادآور شد: صلبی ناز رستمی، حمیده محدثی، رقیه سپهری، محمدی، صالحیان و لیلا سپهری از جمله نویسندگان، تهیه کنندگان و گردآوری‌کنندگان دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس آذربایجان غربی هستند.

سپهری افزود: فصل‌های بعدی این دانشنامه به ترتیب پس از طی مراحل به چاپ خواهند رسید.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه اکثر عملیات‌ها و وقایع جنگ، تنها از طرف آقایان گفته شده و به نقش زنان با توجه به اینکه آذربایجان غربی سومین استان کشور از نظر داشتن زنان شهیده است، کمتر پرداخت شده است، بر همین اساس اقدام به تدوین این دانشنامه شد.

مسئول نشر آثار مشارکت زنان آذربایجان‌غربی در دوران دفاع مقدس افزود: دانشنامه فوق، شامل فعالیت‌های زنان در دوران جنگ و در پشت جبهه و چه بسا در خط مقدم بوده و همچنین به روایت امدادگری‌ها و کمک‌های آنها به رزمندگان می‌پردازد.

سپهری افزود: در این دانشنامه نام، عکس، مادرانی که چند شهید داشتند، مادران شهدا، زنان رزمنده و همسران شهدا و جانبازان آورده شده است که می‌توان گفت منبع دقیق و کاملی برای پژوهش و تحقیق است.

وی ادامه داد: هدف این است پس از سال‌ها و قرن‌ها نام، یاد و رشادت‌های زنانی که دوشادوش مردان در هشت سال جنگ تحمیلی در آذربایجان‌غربی مبارزه کردند، فراموش نشود.

مسئول نشر آثار مشارکت زنان آذربایجان‌غربی در دوران دفاع مقدس افزود: همچنین به نام، عکس و مبارزه زنان قربانی تروریسم در دانشنامه نقش زنان در دفاع مقدس آذربایجان‌غربی پرداخته شده است.

سپهری افزود: شناسایی زنان مبارز دوران دفاع مقدس در این مجموعه ادامه دارد و افرادی که معرفی می‌شوند و یا اطلاعاتی در مورد برخی زنان فعال دوران دفاع مقدس می‌دهند، می‌توانند ارائه دهند تا بررسی و در کتاب‌های آتی منتشر شود.