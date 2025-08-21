به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، محمدحسین واحدیان گفت: بوستان ملت به‌عنوان یکی از پرترددترین پارک‌های شهرکرد، به‌ویژه در فصل بهار و تابستان میزبان خیل زیادی از مسافران و گردشگران است و همین موضوع ضرورت ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و رفاهی را دوچندان می‌کرد.

وی افزود: در همین راستا ساخت نمازخانه در این مجموعه در دستور کار قرار گرفت که با اجرای عملیات عمرانی توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری این پروژه با ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

شهردار شهرکرد هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ نماز و فراهم‌سازی امکانات لازم برای رفاه مسافران و گردشگران عنوان کرد و گفت: تکمیل این پروژه بخشی از برنامه‌های شهرداری در راستای توسعه فضا‌های عمومی و پاسخگویی به نیاز‌های فرهنگی و مذهبی شهروندان و بازدیدکنندگان است.