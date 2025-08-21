پخش زنده
امروز: -
والدین برای ثبت نام سرویس دانش آموزان به سامانه سپند مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان از ثبت ۱۶ هزار و ۵۷۶ درخواست اولیه سرویس مدارس توسط والدین دانشآموزان در سامانه «سپند» خبر داد.
فضلالله بهمنی، با اشاره به آییننامه اجرایی سرویس مدارس گفت: ثبت و درخواست سرویس در سامانه سپند بر عهده اولیای دانشآموزان است.
وی افزود: با توجه به اینکه ممکن است برخی والدین هنوز موفق به ثبت درخواست خود نشده باشند، این سامانه از اول تا ۱۵ شهریورماه مجدداً فعال خواهد بود و خانوادههایی که برای فرزندان خود نیاز به سرویس دارند باید در این بازه اقدام کنند.
بهمنی گفت: مسئولیت ارائه خدمات سرویس مدارس در شهرها و روستاها بر عهده شهرداریها و دهیاریهاست.
وی افزود: طبق شیوهنامه جدید، مسئولیت اطلاعرسانی به والدین نیز بر عهده آموزش و پرورش است که این مهم از طریق ارسال بخشنامه به مدارس، انتشار پیامها و پوسترها و همچنین مصاحبههای خبری توسط آموزش و پرورش استان انجام شده است.