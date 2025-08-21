پخش زنده
امروز: -
نشست برنامهریزی بزرگداشت هفته دولت در شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: هشتم شهریورماه یادآور شهادت دو یار صدیق انقلاب شهیدان رجایی و باهنر است که در سال ۱۳۶۰ با توطئه دشمنان در انفجار دفتر نخست وزیری به فیض عظیم شهادت نائل شدند.
حجت الاسلام موسوی با ذکر اینکه شهیدان رجایی و باهنر اسوههای جاودانه ولایتمداری، سادهزیستی و خدمت بیمنت به محرومان هستند، افزود: سیره حسینی (ع) این شهدا که لحظهای از خدمت به مردم باز نایستادند، بهترین الگو برای کارگزاران نظام اسلامی است.
موسوی با اشاره به شرایط خاص کشور در شرایط فعلی، بیان کرد: امسال هفته دولت را در حالی برگزار میکنیم که کشورمان زخم خورده و داغدار صدها نفر از هموطنان در توطئه ایادی استکبار خاصه رژیم غاصب صهیونی است.
وی با تأکید بر اینکه مراسم هشتم شهریورماه امسال بایدبرای تضعیف و تقبیح نظام سطله، تقویت انسجام ملی و پاسداشت یاد شهیدان باشد، گفت: این برنامهها باید به نحوی برنامهریزی شود که منجر به تقویت روحیه مقاومت و پایداری و ایثار در جامعه گردد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص جزئیات برنامههای بزرگداشت هفته دولت در استان، افزود: برنامه محوری در مرکز استان در روز هشتم شهریورماه با حضور یکی از اعضای هیئت دولت در مصلی امام خمینی (ره) برگزار میشود.
موسوی بیان کرد: برپایی نشستهای بصیرتی و تبیینی درونسازمانی در هفته دولت، برپایی برنامههای تبیینی ناظر به شرایط امروز ویژه کارمندان، فضاسازی محیطی، بهرهبرداری از فضای مجازی برای تبیین موضوعات از جمله انتظارات از دستگاههای اجرایی برای مناسبت هفته دولت است.
وی گفت: اتخاذ تدابیر لازم در حوزههای انتظامی و امنیتی، برپایی نمایشگاهها و رویدادها و نشستهای ادبی، اطلاعرسانی برنامهها، فضاسازی امامزادگان و بقاع متبرکه، تولید و پخش برنامههای تبیینی از سوی صدا و سیما و نیز مشارکت گروههای مردمی و تشکلهای مردمنهاد از دیگر انتظارات است.