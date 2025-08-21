معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: هفته دولت فرصتی است تا با ایجاد فضای تبیینی، امیدآفرینی و اقناع افکار عمومی را در جامعه افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، غلامعلی ارژنگ گفت: این هفته فرصتی مناسب برای تشریح دستاورد‌های دولت و نیز برقراری ارتباط مؤثر با اقشار مختلف مردم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سالروز قیام ۱۷ شهریور نیز فرصت مرور تاریخ و حوادث انقلاب اسلامی است، افزود: هفته دولت یادآور جانفشانی همه شهدای عرصه خدمت از شهیدان رجایی و باهنر تا شهید رئیسی و همراهان است که یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم.

ارژنگ در خصوص برنامه‌ریزی برای حضور مسئولان در مساجد در هفته دولت، افزود: جا دارد مسئولان مربوط نسبت به این مهم تمهیدات لازم را بیندیشند و بر اساس نیاز هر منطقه، تقسیم کار صورت گیرد و مدیران دستگاه‌ها در مساجد حضور یابند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امروز دشمنان نظام اسلامی در پی ایجاد آشوب و دامن زدن به نارضایتی‌های احتمالی در جامعه خاصه در حوزه ناترازی انرژی هستند، ادامه داد: مناسبت‌های پیش رو فرصتی است تا با ایجاد فضای تبیینی، به افزایش امیدآفرینی و اقناع افکار عمومی در جامعه کمک کنیم.