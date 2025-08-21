معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: دبیرخانه «بازفت شهر ملی چوقا» تشکیل و فعال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اسماعیل رمضانی گفت: چوقا به‌عنوان پوشش سنتی مردان بختیاری از پیشینه تاریخی و فرهنگی برخوردار است.

وی افزود: ظرفیت‌های تولید، آموزش و ترویج این هنر اصیل در بازفت به‌عنوان «شهر ملی چوقا» باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رمضانی به جایگاه چوقا در هویت فرهنگی منطقه اشاره کرد و گفت: ثبت بازفت به‌عنوان «شهر ملی چوقا» گامی مهم در مسیر حفظ و توسعه این میراث‌معنوی و ارتقای زیرساخت‌ها، توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه است.

فرماندار کوهرنگ هم گفت: حمایت همه‌جانبه از این اثر ثبتی و همچنین هنرمندان و تولیدکنندگان چوقا ضروری است.

محسن فرهادی افزود: تشکیل دبیرخانه تخصصی «بازفت شهر ملی چوقا» در دستور کار قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تسریع در روند فعالیت‌ها و اهداف این دبیرخانه همکاری کنند.