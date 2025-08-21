رزمایش شهدای اقتدار در پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

برگزاری رزمایش شهدای اقتدار در پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان، گفت: سی‌ام مرداد ماه، سالروز جهانی مسجد رزمایش شهدای اقتدار ملی با هدف حفظ اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تقویت انسجام ملی با رمز مقدس یا رسول الله در سطح پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات استان برگزار می‌شود.

افضلی افزود: این رزمایش با توجه به مهم‌ترین دستاورد‌هایی است که پس از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، به تعبیر مقام معظم رهبری، شاهد آن بوده‌ایم.

وی ادامه داد: انسجام و اتحاد مذهبی ملی، ظرفیت‌های بسیار خوبی در محلات ایجاد کرده است. این ظرفیت‌ها می‌توانند در راستای اقناع‌سازی و تبیین اهالی محله بر اساس شیوه‌نامه خوداتکایی پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و محلات به تأمین امنیت کمک کنند.

فرمانده سپاه استان گفت: مقام معظم رهبری بر استفاده حداکثری از ظرفیت پایگاه‌های بسیج در محلات تأکید دارد.

سردار افضلی افزود: این رزمایش تحت عنوان “برنامه‌های محله محور” انجام می‌شود و شامل هفت محور است.