پخش زنده
امروز: -
رزمایش شهدای اقتدار در پایگاههای بسیج مساجد و محلات چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان، گفت: سیام مرداد ماه، سالروز جهانی مسجد رزمایش شهدای اقتدار ملی با هدف حفظ اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تقویت انسجام ملی با رمز مقدس یا رسول الله در سطح پایگاههای بسیج مساجد و محلات استان برگزار میشود.
افضلی افزود: این رزمایش با توجه به مهمترین دستاوردهایی است که پس از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، به تعبیر مقام معظم رهبری، شاهد آن بودهایم.
وی ادامه داد: انسجام و اتحاد مذهبی ملی، ظرفیتهای بسیار خوبی در محلات ایجاد کرده است. این ظرفیتها میتوانند در راستای اقناعسازی و تبیین اهالی محله بر اساس شیوهنامه خوداتکایی پایگاههای مقاومت بسیج مساجد و محلات به تأمین امنیت کمک کنند.
فرمانده سپاه استان گفت: مقام معظم رهبری بر استفاده حداکثری از ظرفیت پایگاههای بسیج در محلات تأکید دارد.
سردار افضلی افزود: این رزمایش تحت عنوان “برنامههای محله محور” انجام میشود و شامل هفت محور است.