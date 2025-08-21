بررسی مشکلات ماشین سازی لرستان در دستور کار مسئولان
رضا سپهوند نماینده مردم خرم آباد و چگنی با هدف بررسی موانع و مشکلات سد راه طرح توسعه ماشین سازی لرستان از این کارخانه بازدید کرد.
در این بازدید، مسئولان شرکت ماشین سازی، خرید ۲۵ میلیون دلار ارز برای خرید تجهیزات و مواد و اولیه و ضرورت هماهنگی بیشتر با دستگاههای خدمات رسان از جمله برق و بیمه را از جمله مشکلات پیش روی این مجموعه صنعتی مطرح کردند.
کارخانه ماشین سازی لرستان بعد از احیا با بهره گیری از فناوریهای روز و همکاری با شرکتهای فنی معتبر جهانی در ساخت بویلرهای نیروگاهی، مخازن تحت فشار، تجهیزات مکانیکی ثابت و سازههای فلزی سنگین فعالیت دارد.
هم اکنون ۳۰۰ نفر در شرکت ماشین سازی لرستان فعالیت میکند که در صورت رفع مشکلات ظرفیت بکار گیری ۱۰۰۰ نفر را نیز دارد.
رضا سپهوند نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس نیز از واگذاری برخی تجهیزات طرحهای عمرانی و صنعتی در دست اجرا در استان به شرکتهای خارج از استان انتقاد کرد و گفت: با این کار در آمد و مالیات در استان از بین میرود.
سپهوند افزود: هیچ مدیری حق ندارد برای صنعت و اشتغال استان مشکل ایجاد کند و همه مسئولان باید با همدلی و اتحاد در جهت رفع مشکل صنایع و کارخانجات استان تلاش کنیم.