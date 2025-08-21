بیست و نهمین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور گرامیداشت شهدای اقتدار با حضور ۱۹۵ دو و میدانی کار در قالب ۱۳ تیم برگزار آغاز شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز از مرحله نخست این رقابت‌ها با حضور تیم‌های نفت تهران، مس کرمان، نیروی زمینی ارتش، آلامتو ایلام، مقاومت شهرداری تبریز، بیستون کرمانشاه، گلستان، شهدای اقتدار تهران، آکادمی دو و میدانی پایتخت، دنا کهگیلویه و بویر احمد، فارس و سیستان و بلوچستان که از چهارشنبه (۲۹ مرداد) در مجموعه آفتاب انقلاب آغاز شده بود، با پیشتازی تیم نفت تهران و معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

نتایج برترین‌های روز نخست به شرح زیر است:

۲۰ کیلومتر پیاده روی:

۱- منصور بیات – نفت تهران – ۱:۱۴:۱۷ ساعت

۲- احمد منصوری – ستارگان البرز – ۱:۱۵:۵۶ ساعت

۳- علی اکبر بذری – نیروی زمینی ارتش – ۱:۱۷:۳۷ ساعت

۱۱۰ متر بامانع:

۱- یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۴.۲۲ ثانیه

۲- مهدی پیرجهان – نفت تهران – ۱۴.۲۸ ثانیه

۳- علی کرمی – آلامتو ایلام – ۱۴.۴۷ ثانیه

۱۰۰ متر:

۱- بنیامین یوسفی – نفت تهران ۱۰.۴۲ ثانیه

۲- امیر رضا معین پور – نفت تهران – ۱۰.۸۲ ثانیه

۳- محمد بخشی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۱.۱۰ ثانیه

۱۵۰۰ متر:

۱- امیر فرزام صفری – آکادمی کرمانشاه – ۳:۴۵.۷۰ دقیقه

۲- سبحان احمدی – نفت تهران – ۳:۴۹.۸۰ دقیقه

۳- امیرحسین پاپی – صنعت مس کرمان – ۳:۵۱.۴۹ دقیقه

پرش ارتفاع:

۱- مهدی خدادای – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۲.۰۵ متر

۲- پارسا شادنیا – نفت تهران – ۲.۰۰ متر

۳- طا‌ها سوری – آکادمی کرمانشاه – ۱.۹۵ متر

۴۰۰ متر:

۱- میرمحمد طالعی – نفت تهران – ۴۶.۸۶ ثانیه

۲- علیرضا جمشاهی – آلامتو ایلام – ۴۷.۶۶ ثانیه

۳- هادی شاهمارزاده – مقاومت شهرداری تبریز – ۴۸.۲۶ ثانیه

پرتاب وزنه:

۱- محمدرضا طیبی – آکادمی دو و میدانی گلستان – ۱۹.۶۰ متر

۲- مهران خورند – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۱۷.۲۴ متر

۳- امید تقی پور – صنعت مس کرمان – ۱۶.۵۵ متر

۵۰۰۰ متر:

۱- سمیر اقبالی – نیروی زمینی ارتش – ۱۵:۰۸.۸۲ دقیقه

۲- یوسف آذریان – نفت تهران – ۱۵:۱۸.۳۴ دقیقه

۳- حسین نوری – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۱۵:۲۰.۶۹ دقیقه

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- نفت تهران (امیررضا معین پور، بنیامین یوسفی، مهدی زمانی، محمد طا‌ها نعامی) – ۴۱.۲۶ ثانیه

۲- آلامتو ایلام (علیرضا جمشاهی، محمدرضا جمشاهی، علی کرمی، فارس ربیع بیگی) – ۴۲.۶۸ ثانیه

۳- مقاومت شهرداری تبریز (محمد بخشی، امیررضا پورسخا، رضا عهد نو، امیررضا حسنی کیا) – ۴۳.۴۱ ثانیه

پرتاب نیزه:

۱- علی فتحی گنجی – نفت تهران – ۷۲.۹۳ متر

۲- یونس یوسف وند – صنعت مس کرمان – ۶۹.۱۹ متر

۳- مصطفی نیکخواه – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۶۸.۱۵ متر