پخش زنده
امروز: -
بیست و نهمین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی باشگاههای کشور گرامیداشت شهدای اقتدار با حضور ۱۹۵ دو و میدانی کار در قالب ۱۳ تیم برگزار آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز از مرحله نخست این رقابتها با حضور تیمهای نفت تهران، مس کرمان، نیروی زمینی ارتش، آلامتو ایلام، مقاومت شهرداری تبریز، بیستون کرمانشاه، گلستان، شهدای اقتدار تهران، آکادمی دو و میدانی پایتخت، دنا کهگیلویه و بویر احمد، فارس و سیستان و بلوچستان که از چهارشنبه (۲۹ مرداد) در مجموعه آفتاب انقلاب آغاز شده بود، با پیشتازی تیم نفت تهران و معرفی برترینها به پایان رسید.
نتایج برترینهای روز نخست به شرح زیر است:
۲۰ کیلومتر پیاده روی:
۱- منصور بیات – نفت تهران – ۱:۱۴:۱۷ ساعت
۲- احمد منصوری – ستارگان البرز – ۱:۱۵:۵۶ ساعت
۳- علی اکبر بذری – نیروی زمینی ارتش – ۱:۱۷:۳۷ ساعت
۱۱۰ متر بامانع:
۱- یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۴.۲۲ ثانیه
۲- مهدی پیرجهان – نفت تهران – ۱۴.۲۸ ثانیه
۳- علی کرمی – آلامتو ایلام – ۱۴.۴۷ ثانیه
۱۰۰ متر:
۱- بنیامین یوسفی – نفت تهران ۱۰.۴۲ ثانیه
۲- امیر رضا معین پور – نفت تهران – ۱۰.۸۲ ثانیه
۳- محمد بخشی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۱.۱۰ ثانیه
۱۵۰۰ متر:
۱- امیر فرزام صفری – آکادمی کرمانشاه – ۳:۴۵.۷۰ دقیقه
۲- سبحان احمدی – نفت تهران – ۳:۴۹.۸۰ دقیقه
۳- امیرحسین پاپی – صنعت مس کرمان – ۳:۵۱.۴۹ دقیقه
پرش ارتفاع:
۱- مهدی خدادای – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۲.۰۵ متر
۲- پارسا شادنیا – نفت تهران – ۲.۰۰ متر
۳- طاها سوری – آکادمی کرمانشاه – ۱.۹۵ متر
۴۰۰ متر:
۱- میرمحمد طالعی – نفت تهران – ۴۶.۸۶ ثانیه
۲- علیرضا جمشاهی – آلامتو ایلام – ۴۷.۶۶ ثانیه
۳- هادی شاهمارزاده – مقاومت شهرداری تبریز – ۴۸.۲۶ ثانیه
پرتاب وزنه:
۱- محمدرضا طیبی – آکادمی دو و میدانی گلستان – ۱۹.۶۰ متر
۲- مهران خورند – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۱۷.۲۴ متر
۳- امید تقی پور – صنعت مس کرمان – ۱۶.۵۵ متر
۵۰۰۰ متر:
۱- سمیر اقبالی – نیروی زمینی ارتش – ۱۵:۰۸.۸۲ دقیقه
۲- یوسف آذریان – نفت تهران – ۱۵:۱۸.۳۴ دقیقه
۳- حسین نوری – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۱۵:۲۰.۶۹ دقیقه
۴ در ۱۰۰ متر امدادی:
۱- نفت تهران (امیررضا معین پور، بنیامین یوسفی، مهدی زمانی، محمد طاها نعامی) – ۴۱.۲۶ ثانیه
۲- آلامتو ایلام (علیرضا جمشاهی، محمدرضا جمشاهی، علی کرمی، فارس ربیع بیگی) – ۴۲.۶۸ ثانیه
۳- مقاومت شهرداری تبریز (محمد بخشی، امیررضا پورسخا، رضا عهد نو، امیررضا حسنی کیا) – ۴۳.۴۱ ثانیه
پرتاب نیزه:
۱- علی فتحی گنجی – نفت تهران – ۷۲.۹۳ متر
۲- یونس یوسف وند – صنعت مس کرمان – ۶۹.۱۹ متر
۳- مصطفی نیکخواه – دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۶۸.۱۵ متر