فرمانده انتظامی پلدختر از شناسایی و دستگیری ۱۰ سارق و کشف ۱۰ فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی پلدختر گفت: در پی وقوع سرقت مشاعات ساختمانی، احشام خودرو، موتورسیکلت و منزل در پلدختر، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ شاپور گراوند افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی ۱۰ سارق را در این زمینه شناسایی و طی چند عملیات ضربتی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر خاطر نشان کرد: سارقان در تحقیقات پلیس تاکنون به ۱۰ فقره سرقت مشاعات ساختمانی، احشام خودرو، موتورسیکلت و منزل اعتراف و تحقیقات بیشتر از آنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه بی نظمی و هنجارشکنی برخورد قانونی خواهد کرد، خواهد، از شهروندان خواست، در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک و فعالیت مجرمانه مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.