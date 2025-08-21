توقیف تجهیزات حفر چاه غیرمجاز در دورود
فرمانده انتظامی دورود از توقیف تجهیزات حفر چاه غیرمجاز و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی دورود گفت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر حفر چاه غیرمجاز در روستایی اطراف دورود، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ مجتبی نوریان افزود: مأموران پاسگاه انتظامی ژان دورود پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و یک نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر و یک دستگاه دریل مخصوص حفر چاه عمیق، دینام و تجهیزات حفر چاه کشف کردند.
سرهنگ نوریان در پایان با تأکید بر حفظ منابع طبیعی و خودداری از برداشت بی رویه منابع آبی از شهروندان خواست: هرگونه اطلاعات و اخباری در این زمینه را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.