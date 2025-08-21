به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این حادثه چهارشنبه به وقت محلی و در یک پرواز تمرینی رخ داد.

خلبان این جنگنده نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد، اما درباره وضع وی گزارشی منتشر نشده است.

«جکی پاراشار» سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت: علت این حادثه در دست بررسی است. به گفته وی، هنوز لاشه هواپیما از آب خارج نشده است.

در ۱۰ ماه گذشته، این ششمین جنگنده اف-۱۸ نیروی دریایی آمریکاست که سقوط می‌کند.

بنا بر اعلام نیروی دریایی آمریکا، هزینه تولید هر فروند از این جنگنده حدود ۶۷ میلیون دلار است.