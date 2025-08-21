سقوط یک جنگنده اف-۱۸ آمریکا
مقامهای آمریکایی اعلام کردند: یک جنگنده اف-۱۸ سوپر هورنت نیروی دریایی این کشور در سواحل ایالت ویرجینیا سقوط کرد.
خلبان این جنگنده نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد، اما درباره وضع وی گزارشی منتشر نشده است.
«جکی پاراشار» سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت: علت این حادثه در دست بررسی است. به گفته وی، هنوز لاشه هواپیما از آب خارج نشده است.
در ۱۰ ماه گذشته، این ششمین جنگنده اف-۱۸ نیروی دریایی آمریکاست که سقوط میکند.
بنا بر اعلام نیروی دریایی آمریکا، هزینه تولید هر فروند از این جنگنده حدود ۶۷ میلیون دلار است.