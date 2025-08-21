پخش زنده
ارتش اسرائیل اعلام کرد: نخستین مراحل عملیات برای تصرف شهر غزه را آغاز کرده و دهها هزار نیروی ذخیره را فراخوانده است، در حالیکه دولت این رژیم یک پیشنهاد آتشبس جدید برای توقف جنگی نزدیک به دو ساله را بررسی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «افی دفرین» سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرنگاران گفت: ما عملیات مقدماتی و نخستین مراحل حمله به شهر غزه را آغاز کردهایم و هماکنون نیروهای ارتش در حومه شهر غزه مستقر هستند.
یک مقام نظامی اسرائیلی نیز پیشتر در همان روز در جمع خبرنگاران گفته بود که نیروهای ذخیره تا ماه سپتامبر (شهریور/ مهرماه) فراخوانده نخواهند شد؛ امری که به میانجیها فرصت میدهد تا اختلافات میان حماس و اسرائیل بر سر شروط آتشبس را کاهش دهند.
اما پس از درگیری نیروهای اسرائیلی با نیروهای مقاومت حماس در نوار غزه، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد: وی یک جدول زمانی را برای تصرف پایگاههای حماس و آنچه شکست این گروه اعلام شده، تسریع کرده است.
از سوی دیگر، «اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، طرح حمله به شهر غزه را که «ایال زمیر»، رئیس ستاد و تیم فرماندهی ارشد ارتش اسرائیل به او ارائه کرده بود، تصویب کرد و آن را عملیات «ارابههای گدعون۲» نامید.
کاتس با تأکید بر اینکه طرح کنونی ادامه عملیات «ارابههای گدعون» است، مدعی شد: مرحله اول این عملیات منجر به شکست جنبش حماس و تسلط ارتش بر ۷۵ درصد از نوار غزه شد و زیرساختهای زیرزمین و روی زمین حماس را از بین برد.
به گفته وی، عملیات کنونی نیز با هدف شکست حماس، فراهمکردن شرایط برای پایان دادن به جنگ، در عین حال آزادی همه اسرا، خلع سلاح حماس و تبعید چهرههای ارشد آن، غیرنظامی کردن غزه، تأمین فضای امنیت شهرکهای صهیونیستی و حفظ آزادی عمل ارتش در غزه آغاز میشود.
رژیم صهیونیستی در حالی مرحله دوم عملیات ارابههای گدعون را شروع میکند که عمده مقامات امنیتی و نظامی صهیونیستی و ۷۱ درصد از اسرائیلیها خواهان پایان جنگ غزه و توافق با حماس برای آزادی اسیران هستند.
همچنین سران نظامی و امنیتی بارها با هشدار اینکه طرح اشغال شهر غزه نیز مانند سلسله عملیات گذشته شکست خواهد خورد، اذعان کردهاند: غزه مانند افغانستان و ویتنام برای آمریکا به باتلاقی برای اسرائیل تبدیل شده است.
در همین ارتباط، «عامیت هالوی»، نماینده کنست و عضو کمیته امور خارجی و دفاعی رژیم صهیونیستی نیز امروز درباره شکست طرح اشغال شهر غزه هشدار داد و افزود: مرحله دوم عملیات ارابههای گدعون مانند مرحله اول شکست خواهد خورد و بهای سنگینی را بر اسرائیل تحمیل خواهد کرد و همچنین ارتش به اهداف تعیینشده دست نخواهد یافت.
علاوه بر این، نامگذاری طرح اشغال شهر غزه به «ارابههای گدعون۲» توسط وزیر جنگ مورد تمسخر کاربران صهیونیستی شبکههای اجتماعی قرار گرفته است.
در همین حال، «صیون نانوس»، خبرنگار شبکه ۱۲ در کانال تلگرامی خود با تأکید بر شکست مرحله اول عملیات نوشت: عملیات ارابههای گدعون «یک» منجر به شکست حماس شد و اکنون ما به سراغ عملیات ارابههای گدعون ۲ با هدف شکست حماس میرویم. این یک شوخی نیست، بلکه بیانیه رسمی وزارت جنگ است.
اظهارات مقامات اسرائیلی نشان میدهد: این رژیم با وجود انتقادهای بینالمللی به عملیاتی که احتمالا موجب آوارگی شمار بیشتری از فلسطینیها خواهد شد، همچنان بر اجرای طرح خود برای تصرف بزرگترین مرکز شهری غزه پافشاری میکند.