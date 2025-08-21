پخش زنده
با تخصیص اعتبارات ویژه از محل قانون مدیریت بحران، عملیات بازسازی سازههای خسارتدیده ناشی از سیلابها در شهرستان بیرجند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند از تخصیص اعتبارات ویژه برای بازسازی سازههای آسیبدیده ناشی از سیلابهای اخیر در شهرستان بیرجند خبر داد و گفت: این طرحها با استفاده از اعتبارات ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران در راستای حفاظت از منابع طبیعی و کاهش اثرات بحرانهای طبیعی اجرا شده است.
کرباسچی افزود: با تخصیص اعتبارات لازم از محل قانون مدیریت بحران، عملیات اجرایی بازسازی سازههای خسارتدیده در سطح شهرستان بیرجند آغاز شد.
وی گفت: در این عملیات، بیش از ۱۶۷ متر مکعب عملیات آبخیزداری انجام شده که شامل شفتهریزی بند خاکی در روستای خوشینه، ترمیم سازه سنگ و ملات در روستای جیمآباد و ساخت سازه گابیونی در روستای عباسآباد است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند افزود: اعتبار تخصیصیافته برای این طرح ها حدود ۴۲۰ میلیون تومان بوده که به طور چشمگیری در بهبود وضعیت مناطق سیلابی مؤثر واقع شده است.
کرباسچی افزود: از محل اعتبارات تملک دارایی استان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به طرحها تخصیص داده شده که این اعتبار به ساخت سازه سنگ و ملات در باقران فاز ۲ اختصاص یافته است. این سازه با حجم ۴۱۳ متر مکعب در حال احداث است.
این طرح ها با هدف تقویت زیرساختهای مناطق آسیبدیده و حفاظت از منابع طبیعی، در راستای مقابله با بحرانهای احتمالی آینده اجرا میشود.