پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی امروز برای استانهای شمال کشور، بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید همراه با کاهش موقتی دما پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید همراه با کاهش موقتی دما پیشبینی میشود.
این شرایط فردا علاوه بر این مناطق، درارتفاعات استان سمنان رخ خواهد داد.
به گزارش سازمان هواشناسی، در روزهای آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در مناطق جنوب سیستانو بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب و جنوبغرب فارس و کرمان رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.
همچنین امروز در منطقه زابل وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک پیشبینی شده است.