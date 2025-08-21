به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده قاچاق ۳۵۰ کیلوگرم انبه پاکستانی به ارزش ۳۵۱ میلیون و ۴۷ هزار ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

علی محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده متخلف را به پرداخت ۳۵۸ میلیون و ۹۵۲ هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از کالا‌های کشف شده، مبلغ ۳۵۱ میلیون و ۴۷ هزار ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۷۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: ماموران نیروی انتظامی بیرجند هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه اتوبوس، محموله کالا قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند