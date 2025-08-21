پخش زنده
هوا در یک منطقه ویک شهر در مجاورت اصفهان ناسالم برای همه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با میانگین ۸۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد و در ایستگاههای سپاهان شهر با ۴۲ و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۴۴ AQI در وضعیت پاک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاههای کردآباد با ۱۶۵ و شهر قهجاورستان با ۱۵۵ AQI وضعیت ناسالم برای همه را نشان میدهد درحالیکه این شاخص در ایستگاههای کاوه با ۱۱۸، زینبیه ۱۰۴ و ولدان با ۱۱۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
همچنین شاخص هوای اصفهان در ایستگاههای ۲۵ آبان با ۸۲، پارک زمزم ورودکی با ۷۶، دانشگاه صنعتی با ۶۶، فرشادی با ۷۴، فیض با ۶۴ ومیرزاطاهر با ۵۹ همچنین شهرهای کاشان با ۶۳، مبارکه ۵۶، خمینی شهر با ۹۹ و زرین شهر با ۷۱ AQI در وضعیت قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.