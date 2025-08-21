«اطلس» جمعه سی و یکم مرداد ساعت ۱۶ از شبکه چهار سیما پخش‌می‌شود.

نگاهی به برنامه‌های سیما در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های سیما در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرگذشت نفت ایران از پیدایش تا امروز در این برنامه روایت می‌شود.

شباب پربیننده‌ترین برنامه سیمای استان خوزستان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ شد.

این مجموعه به کارگردانی علی زهیری داستان همدلی جوانان این استان هنگام وقوع سیل در سال ۱۳۹۸ است.

شبکه تهران پخش مجموعه تلویزیونی زندگی از نو را دوم شهریور ساعت ۱۹ آغاز می‌کند.

حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی از جمله محور‌های این مجموعه است.

خانواده آژیر دوم شهریور ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند روایتی از زندگی و فعالیت‌های هنری شادوران مهدی آژیر صدا پیشه پیشکسوت تلویزیون است.