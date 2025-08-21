به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پیرو اطلاعیه استانداری اصفهان مبنی بر تعطیلی تمامی ادارات، بانک‌ها، بیمه ها، مراکز آموزشی تابستانی و پایگاه‌های اوقات فراغت، فرهنگسرا‌ها و شهرداری‌های استان اصفهان در شنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۴، به استحضار می‌رساند تمامی فعالیت‌های اداری دانشگاه برقرار است و امتحانات پایان ترم طبق برنامه برگزار خواهد شد.